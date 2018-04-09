شاهد: الفنانة أحلام تصيب طفلة رضيعة بـ “الفزع والرعب” أثناء حفلها الغنائي بالكويت

التقت المطربة الإماراتية أحلام بالدكتورة خلود وزوجها أمين وطفلتهما خلود الصغيرة، حيث إن الدكتورة خلود لها حساب شهير بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأثارت “خلود الصغيرة” دهشة الجميع عند بكائها الشديد وخوفها من المطربة الإماراتية أحلام، حيث أصيبت الطفلة الرضيعة بالفزع والخوف من الفنانة أحلام عندما قبلتها، ما دفع الأم للتعتيم على الموقف حيث ابتسمت وقالت لأحلام: “أنت أول شخص يقبل خلودي الصغيرة”، معربة عن استغرابها من خوف الطفلة ورفضها لمداعبة أحلام.

يذكر أن الفنانة الإماراتية “أحلام” أحيت حفلًا غنائيا بدار الأوبرا بالكويت حقق نجاحاً كبيراً، وسط حفاوة من جمهورها هناك، حيث تغنت بمجموعة كبيرة من أغانيها المميزة.