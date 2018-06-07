شاهد الفنانة مرام عبدالعزيز تقبل تحدي طارق الحربي وتزيل الماكياج والرموش على الهواء..!

فرض المذيع طارق الحربي مقدم برنامج “رادار طارق ” على روتانا خليجية ، تحدياً مفاجئاً على ضيفته الفنانة مرام عبدالعزيز.

وخلال الحلقة قال “الحربي” أن ضيفته تقول أنها جريئة ، لتؤكد مرام على كلامه، فيطلب منها أن تقوم بإزالة المكياج لتؤكد أنها جريئة ولا تخاف من شيء.

وبالفعل قام الحربي بتقديم المناديل المعطرة لـ “مرام” ، وبدأت بإزالة المكياج ، وكانت كل خطوة تتوقف وتسأله هل تكمل ؟ ، فيجيبها بأنه قال المكياج عموماً ولم يحدد شيء معين .

وبعد أن أزالت مكياج الوجه ، قامت مرام بإزالة رموشها ، ليقول لها “الحربي”: ”ما تغير شيء” ، وترد عليه الضيفة قائلة: ” قولتلك جمال طبيعي”.

وتفاعل المغردون مع التحدي ، فقالت مغردة تدعى بنت نجد : ” ترى ما شالت شي وش شالت ، باقي الحواجب وباقي الشادو فوق العين وباقي كنتور الخدود وباقي الفوندشن وباقي العدسات وش شالت معطيها منديل المكياج أصلاً ما يروح إلا بمزيل مكياج وهذا معطيها منديل ” .

وأضاف آخر : “وش فهم الرجال خل تشيل مكياج العيون بس ويعرفون الفرق هههههه مع إني ما أشوف سوت موقف بطولي بس يالله وش نقول الله الهادي” . وأضاف آخر : “يا زينك أحلى متابعة للحلقة اليوم” .