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شاهد الفنانة مرام عبدالعزيز تقبل تحدي طارق الحربي وتزيل الماكياج والرموش على الهواء..!

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شاهد الفنانة مرام عبدالعزيز تقبل تحدي طارق الحربي وتزيل الماكياج والرموش على الهواء..!

شاهد الفنانة مرام عبدالعزيز تقبل تحدي طارق الحربي وتزيل الماكياج والرموش على الهواء..!

فرض المذيع طارق الحربي مقدم برنامج “رادار طارق ” على روتانا خليجية ، تحدياً مفاجئاً على ضيفته الفنانة مرام عبدالعزيز.

وخلال الحلقة قال “الحربي” أن ضيفته تقول أنها جريئة ، لتؤكد مرام على كلامه، فيطلب منها أن تقوم بإزالة المكياج لتؤكد أنها جريئة ولا تخاف من شيء.
وبالفعل قام الحربي بتقديم المناديل المعطرة لـ “مرام” ، وبدأت بإزالة المكياج ، وكانت كل خطوة تتوقف وتسأله هل تكمل ؟ ، فيجيبها بأنه قال المكياج عموماً ولم يحدد شيء معين .
وبعد أن أزالت مكياج الوجه ، قامت مرام بإزالة رموشها ، ليقول لها “الحربي”: ”ما تغير شيء” ، وترد عليه الضيفة قائلة: ” قولتلك جمال طبيعي”.
وتفاعل المغردون مع التحدي ، فقالت مغردة تدعى بنت نجد : ” ترى ما شالت شي وش شالت ، باقي الحواجب وباقي الشادو فوق العين وباقي كنتور الخدود وباقي الفوندشن وباقي العدسات وش شالت معطيها منديل المكياج أصلاً ما يروح إلا بمزيل مكياج وهذا معطيها منديل ” .
وأضاف آخر : “وش فهم الرجال خل تشيل مكياج العيون بس ويعرفون الفرق هههههه مع إني ما أشوف سوت موقف بطولي بس يالله وش نقول الله الهادي” . وأضاف آخر : “يا زينك أحلى متابعة للحلقة اليوم” .

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