شاهد: الفنانون المصريون يشيعون جنازة مديحة يسري.. وانهيار زميلاتها الممثلات

شيع عدد كبير من نجوم الفن، اليوم الأربعاء، جنازة الفنانة الراحلة مديحة يسري، من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة. شارك في تشييع الجنازة أشرف زكي، نقيب الممثلين والمنتج محمد فوزي وسمير صبري والدكتور خالد عبد الجليل ويسرا وإلهام شاهين ونجلاء فتحي ونبيلة عبيد وليلى علوي ورجاء الجداوي ودلال عبد العزيز وميرفت أمين وأروى جودة ولبلبة، وقد بان عليهن الحزن الشديد بعد رحيل سمراء النيل.

انهارت الفنانة “يسرا” أثناء تشييع جثمان الفنانة مديحة يسري، وساندتها الفنانة دلال عبد العزيز وعدد آخر من الفنانات، ولم تتمالك الفنانة نبيلة عبيد دموعها، ودخلت في نوبة من البكاء، خاصة أنها كانت تحرص على زيارتها ومتابعة حالتها الفترة الأخيرة. وقد خرجت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة في حضور مهيب لمحبي “سمراء النيل”، والتي توفيت عن عمر يناهز 97 عامًا. ولم تتمالك الفنانة الكبيرة دموعها، وانهارت في البكاء، خاصة أنها كانت تحرص على زيارتها ومتابعة حالتها الفترة الأخيرة. وستقام مراسم العزاء الخاص بالراحلة مديحة يسري مساء السبت المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين بالقاهرة.