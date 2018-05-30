شاهد.. الفنان إبراهيم الحربي يجمع حاليًا بين 4 زوجات ولا يهمه ما قد يقوله الناس

رفض الفنان السعودي إبراهيم الحربي الإفصاح عن عدد زيجاته الحقيقي بعد تردد إشاعات حول زواجه أكثر من 20 مرة، وجمعه حاليًا بين 4 زوجات.

وقال الحربي في تصريح، إنه عندما صرح بأنه يتزوج سنويًا من بضع نساء كان ذلك يخص تقديمه الدراما في كل رمضان دورَ زوج لنجمة مختلفة، ولكنه لم يكن يقصد الحقيقة، رافضًا الإفصاح عن عدد زيجاته ولا يهمه ما قد يقوله الناس أو استمرار الإشاعات حوله بهذا الشأن.

وكشف ابراهيم الحربي حقيقة جنسيته الكويتية، موضحا أنه لا يعلم سر ترديد إشاعات حول أنه كويتي وليس سعوديًا على الرغم من حبه الشديد واعترافه بفضل الكويت عليه، ولكنه سعودي وقام بإخراج جواز سفره على الهواء على التلفزيون السعودي حتي يصدق الناس جنسيته.

وشدد الممثل السعودي على أن بعض الفئات المندسة تحاول إحداث فتنة بين الكويت والسعودية من خلال هذه الإشاعات ولكنهما ستظلان دولتين شقيقتين إلى يوم القيامة، نافيًا ما تردد من أنه استخدم إشاعة الجنسية لإحداث “شو” تلفزيوني.