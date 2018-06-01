شاهد: الفنان الكويتي حسن البلام يسخر من اليمنيين في مسلسل “بلوك غشمرة”

أثارت إحدى حلقات المسلسل الكويتي “بلوك غشمرة” ، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث سخر الفنان الكويتي حسن البلام ، خلال الحلقة من إحدى الأغاني اليمنية ، حيث قام بدور المغني الذي يعزف على “العود” ويتناول القات وسط مجموعة من المستمعين.
فيما ظل عدد من المستمعين يقاطعونه الغناء أكثر من مرة ويرقصون ويتمايلون بطريقة ساخرة ، حتى ترك لهم المجلس وذهب.
وأعتبر عدد من النشطاء أن البلام تعمد في الحلقة السخرية والإساءة من الأغاني اليمنية ، فيما اعتبر البعض الآخر أنه مجرد مسلسل ساخر للضحك .
وكانت إحدى حلقات مسلسل “بلوك غشمرة” حول السودان قد أثارت غضباً عارماً .