شاهد: الفنان الكويتي حسن البلام يسخر من اليمنيين في مسلسل “بلوك غشمرة”

أثارت إحدى حلقات المسلسل الكويتي “بلوك غشمرة” ، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث سخر الفنان الكويتي حسن البلام ، خلال الحلقة من إحدى الأغاني اليمنية ، حيث قام بدور المغني الذي يعزف على “العود” ويتناول القات وسط مجموعة من المستمعين.

فيما ظل عدد من المستمعين يقاطعونه الغناء أكثر من مرة ويرقصون ويتمايلون بطريقة ساخرة ، حتى ترك لهم المجلس وذهب.

وأعتبر عدد من النشطاء أن البلام تعمد في الحلقة السخرية والإساءة من الأغاني اليمنية ، فيما اعتبر البعض الآخر أنه مجرد مسلسل ساخر للضحك .

وكانت إحدى حلقات مسلسل “بلوك غشمرة” حول السودان قد أثارت غضباً عارماً .