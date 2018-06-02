شاهد: الفنان فايز المالكي على السرير الأبيض.. ومغردون أدعو له بالشفاء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان فايز المالكي ظهر خلالها يرقد على سرير المرض داخل المستشفى المنوم به.
نسأل الله أن يمن بالشفاء العاجل لسفير الإنسانية #فايز_المالكي والذي منعه مرضه الحضور والمشاركة بمبادرة #لموا_شملي_بأسرتي ٢ في #الأحساء ويبارك للأحساء وللجنة الأشرافية نجاح المبادرة pic.twitter.com/EnARB3eYrF
— جمعية البر بالأحساء (@ahsaber_org) ٣١ مايو ٢٠١٨
وأثارت الصورة حالة من التعاطف بين المغردين ودشنوا وسمًا على “تويتر ” بعنوان “قدامك العافية فايز” وأنهالت التعليقات التي تضمنت عبارات الدعاء لـ ” المالكي” بأن يمن الله عز وجل عليه بالشفاء .
وذكر ” مغردون” العديد من الصفات الحسنة التي يتصف بها لـ ” المالكي” مشيرين إلى أنه يتمتع بالأخلاق الحسنة ودماثة الخلق.
وقال رجل الأعمال والكاتب نجيب الزامل: “أسأل الله ألا يقلقنا حول صحة هذا الإنسان الاستثنائي، والصديق الذي لا يعوَّض. ربما طيبته أثقلت قلبَه الحساس. قم، بإذن الله، معافىً شافيًا.. لا تخوفنا”.
وأضاف لكاتب الرياضي بندر القحطاني: يقولون إنك (مريض وأنا لا أعلم حقيقة سبب مرضك .؟؟. ولكني أدعو الله بقلب أبيض لك بالشفاء). وطالب ” مغردون” بمواصلة الدعاء لـ ” المالكي” حتى يكتب الله له الشفاء .
اتمنى له الشفاء العاجل دعواتكم لفنان فايز المالكي كما وصلني لاحول ولا قوة الى با الله ☹ pic.twitter.com/JpvBhJQuU8
— شبابنكوفتش (@jfhy_tbhh) ١ يونيو ٢٠١٨