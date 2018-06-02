الصفحة الرئيسية فن شاهد: الفنان فايز المالكي على السرير الأبيض.. ومغردون أدعو له بالشفاء

شاهد: الفنان فايز المالكي على السرير الأبيض.. ومغردون أدعو له بالشفاء

بواسطة -
0 14

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان فايز المالكي ظهر خلالها يرقد على سرير المرض داخل المستشفى المنوم به.

وأثارت الصورة حالة من التعاطف بين المغردين ودشنوا وسمًا على “تويتر ” بعنوان “قدامك العافية فايز” وأنهالت التعليقات التي تضمنت عبارات الدعاء لـ ” المالكي” بأن يمن الله عز وجل عليه بالشفاء .
وذكر ” مغردون” العديد من الصفات الحسنة التي يتصف بها لـ ” المالكي” مشيرين إلى أنه يتمتع بالأخلاق الحسنة ودماثة الخلق.
وقال رجل الأعمال والكاتب نجيب الزامل: “أسأل الله ألا يقلقنا حول صحة هذا الإنسان الاستثنائي، والصديق الذي لا يعوَّض. ربما طيبته أثقلت قلبَه الحساس. قم، بإذن الله، معافىً شافيًا.. لا تخوفنا”.
وأضاف لكاتب الرياضي بندر القحطاني: يقولون إنك (مريض وأنا لا أعلم حقيقة سبب مرضك .؟؟. ولكني أدعو الله بقلب أبيض لك بالشفاء). وطالب ” مغردون” بمواصلة الدعاء لـ ” المالكي” حتى يكتب الله له الشفاء .



لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.