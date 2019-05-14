شاهد… المحامي سمير صبري يهاجم سما المصري: “ايه الفرق بينها وبين نجلا بتاعت الحصان؟”

انتقد المحامي المصري سمير صبري مواطنته الفنانة سما المصري م وذلك على خلفية مهاجمتها له بسبب دفاعه عن الفنانة نجلا المعروفة بسم “نجلا بتاعت الحصان”.

وتساءل “صبري”، خلال لقائه مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج “شيخ الحارة”، عن الفرق بين سما المصري وبين نجلا بتاعت الحصان واجاب قائلا “الاثنين واحد ما فيش فرق”.

واضاف سمير صبري أنه لديه ما يثبت تنازله عن قضية “نجلا بتاعت الحصان”، مشيرًا إلى أنه قد يدافع عن تاجر مخدرات لأنه واجبه كمُحامٍ، ولكن لا يدافع عن راقصة أو قضايا مخلة بالآداب والإسفاف وأخلاق المجتمع؛ لأنه ضدها طول الطريق.