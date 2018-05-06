شاهد… المغربي عصام سرحان يصل نهائي The Voice بعد تألقه بموال “برضاك”

حصل المتسابق المغربي عصام سرحان على نسبة تصويت عالية في فريق الفنان محمد حماقي ببرنامج The Voice أهلته للوصول للحلقة النهائية من البرنامج.

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قدم عصام سرحان أغنية “برضاك” التي ضمنت له الحصول على تصويت الجمهور، متفوقا على حسين بن الحاج الذي غنى “نوكل عليك ربي” في الحلقة النصف نهائية من البرنامج.

وقد أشادت المطربة الإماراتية أحلام بأداء سرحان وقالت له: “أنت أفضل أداء اليوم على الإطلاق، أعطونا استراحة بعد استماعنا لهذا الأداء. نحتاج حقيقة لراحة ولو أن فريقي من سيغني بعده”.

وبذلك يصل لنهائي الموسم الرابع من The Voice كل من دموع عن فريق أحلام، وهالة المالكي عن فريق إليسا ويوسف السلطان عن فريق عاصي الحلاني وعصام سرحان عن فريق محمد حماقي.