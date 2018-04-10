شاهد.. اليسا أحلى ضحكة وأحلام أطول آه.. وخمنوا من هو أحلى مشاغب !!

انطلقت مرحلة العروض المباشرة فى الموسم الرابع من برنامج المواهب the voice أحلى صوت، المذاع على قناة mbc مصر، وضمت الحلقة الأولى من العروض المُباشرة 12 صوت من المواهب بحيث يكون من كُل فريق ثلاثة مواهب منقسمين على الأربع مدربين محمد حماقى وعاصى الحلانى وأحلام وإليسا



قدم فى بداية الحلقة جميع المشتركين أغنية ميكس بين مجموعة أغانى خالدة للمدربين عاصى وأحلام واليسا وحماقى، وعلى طريق اختيار المواهب أجرت اليوم إدارة البرنامج مسابقة من نوع خاص بين لجنة التحكيم والمدربين اختير فيها أحلى ضحكة التى ذهبت لـ إليسا وأحلى «اه» كانت أحلام، وأحلى حلف بين المدربين كان «أحلام وإليسا»، وأحلى مشهد درامى كان لـ «إليسا» وأحلى حركة كسب بها المدرب مُتسابق كان «حماقي» وأحلى مشاغب كان «عاصي».