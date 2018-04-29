شاهد… اليسا تبكي وتحتضن حسن العطار

حالة شديدة من الحزن عاشتها الفنانة إليسا، في العرض المباشر الرابع من برنامج “ذا فويس” الذي يعرض عبر شاشة MBC، وذلك بعد اتخاذها آخر قرار ضمن فريقها باختيار المتسابقة هالة مالكي، وإقصاء حسن العطار من الفريق، بعدما وقع اختيار الجمهور على خالد حلمي.

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إلا أن هذا القرار كان صعباً للغاية على إليسا، خاصة وأنها بعد أداء العطار، أكدت أن هناك مشكلة وقعت منعته من تقديم أدائه المعتاد، حيث لم يكن قادراً على سماع صوته أثناء الغناء وهو ما جعله بعيداً عن الإيقاع.

ذلك الأمر الذي اتفق عليه جميع المدربين، الذين أكدوا أنهم يعلمون جيداً إمكانيات العطار. وطالبت إليسا الجمهور بالتصويت له بناءً على أدائه في العروض الماضية.