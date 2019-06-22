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شاهد.. اليسا تثير الجدل بفيديو غامض!

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نشرت النجمة اللبنانية إليسا مقطع فيديو قصير اتسم بالغموض ودون ظهور ملامحها.

وعلقت إليسا على الفيديو قائلة “قريبا” مع الإشارة إلى الماكير بسام فتوح فيما علق فتوح بدوره قائلا:  “لا استطيع الانتظار”.

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@bassamfattouh soon

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واللافت ان الفيديو اثار الجدل بسبب وقوف اليسا الى جانب نجمة ظن بعض متابعيها ان نجمة العلم الاسرائيلي.

على جانب آخر، تحضر إليسا لألبومها الجديد، واستقرت المطربة اللبنانية حتى الآن على خمس أغنيات منها: “حب واهتمام” كلمات أمير طعيمة وألحان زياد برجي، و”قهوة الماضي” كلمات سهام شعشاع وألحان محمد رحيم، وأغنية أخرى للشاعر علي المولى.

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