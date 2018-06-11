شاهد.. امل العوضي تخرج عن صمتها وتطالب بتوضيح عن سبب طردها من برنامج “لمسة فوز”

عبرت النجمة الكويتية أمل العوضي عن صدمتها من تفاصيل طردها الكاملة من برنامج المسابقات الرمضاني “لمسة فوز” في آخر دقيقتين من الحلقة على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون الكويتي بعدما قدمت 24 حلقة منه خلال شهر رمضان.

وأكدت كلامها من خلال مقطع فيديو لها نشرته على تطبيق “سناب شات”، موضحة أنها لا تعرف حتى الآن عن السبب وراء فصلها من العمل، مشيرة أنها سمعت شخص يطالب بعدم ظهورها في البرنامج مرة أخرى من دون معرفتها للسبب الرئيسي.

ولفتت إلى أنها حرصت طوال تقديمها للبرنامج أن تحافظ على ألفاظها وكلامها وأسلوبها وطريقة ملابسها بما يتناسب مع الشهر الفضيل وهو ما زاد من استيائها بعدما تم إنهاء خدمتها في البرنامج بهذه الطريقة.

وطالبت العوضي بتوضيح السبب عبر بيان رسمي من وزارة الإعلام الكويتية لتوضيح ما حدث والكشف عن الأسباب الحقيقية وراء إيقافها عن تقديم البرنامج علناً.