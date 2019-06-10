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شاهد.. امير كرارة يغني على طريقة محمد رمضان “الهباداباديم”

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ظهر الفنان المصري أمير كرارة في إعلان جديد لإحدى شركات الاتصالات وهو يؤدي أغنية جديدة لمساندة منتخب مصر الذي يشارك في بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 يونيو إلي 19 يوليو الفادم.

الإعلان الجديد يظهر فيه أمير كرارة وهو يغني بشكل حماسي خصوصا أن الأغنية موجهة إلي جمهور كرة القدم، والطريقة التى قدمت بها الأغنية تشبه كثيرا أغاني محمد رمضان والتي قدمها لنفس الشركة من قبل،  حيث اعتمدت على كلمات شعبية مثل “لا نخاف ولا بنجيب ورا ..ملعب والكورة مدورة..مرجح يالا تعالى مرجع..على الهادي من غير منظرة”، فضلا عن اللحن وإيقاعه الذي يشبه كثيرا أغاني رمضان التى نفذها لنفس الشركة.

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