شاهد.. انغام تقبل التحدي وتظهر للمرة الاولى بعد انفصالها عن احمد ابراهيم

لم تظهر الفنانة المصرية أنغام للعلن منذ خبر انفصالها عن الموزع الموسيقي احمد ابراهيم ولكنها أطلت مؤخرا استجابة لتحديات الخير.

ظهرت أنغام في فيديو مصور استجابة لتحدي الشاعر الغنائي والسيناريست أمير طعيمة لها لتكفل عدد من الأسر المحتاجة خلال العزل الاجتماعي لخشية تفشي فيروس كورونا.

أعلنت أنغام تحديها ليسرا وإلهام شاهين وغادة عبد الرازق للاستجابة لتحدي الخير، بعدما أعلنت تكفلها بـ80 أسرة.

وكانت جمعية رسالة الخيرية أصدرت تحديا لمساعدة الفقراء عن طريق التكفل بأسرهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، واستجاب لها عدد كبير من الفنانين والمشاهير.