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شاهد.. انهيار رشوان توفيق في عزاء زوجته وأحمد حلمي يقبل رأسه

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رشوان توفيق

رشوان توفيق

لم يتمالك الممثل المصري رشوان توفيق دموعه أثناء تلقيه العزاء في زوجته الراحلة أميمة حسن عبد الرحمن بمسجد الحامدية الشاذلية.

وكان من الفنان احمد حلمي اول الحاضرين والذي ظهر في فيديو وهو يواسي رشوان توفيق مقبلا رأسه.

يذكر أنه توافد عدد كبير من نجوم الفن والإعلام في مصر كان منهم رجاء حسين، المنتج محمد مختار، المخرج محمد فاضل ، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عزت العلايلي، نبيل الحلفاوي، أحمد عبد العزيز، هادي الجيار، المخرج محمد فاضل، المخرج خالد جلال، أحمد ماهر، الفنان أحمد شاكر.

كان الفنان الكبير رشوان توفيق شيع جثمان زوجته من مسجد السيدة نفيسة يوم الثلاثاء الماضى، والتى توفيت بعد صراع مع المرض.

يذكر آن أخر أعمال رشوان توفيق مسلسل “سلسال الدم الجزء 4″، من تأليف مجدى صابر، وإخراج مصطفى الشال، ويشارك فى الجزء الرابع كل من رانيا فريد شوقي، وأحمد بدير، وأحمد سلامة.

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