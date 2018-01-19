شاهد… ايمي سمير غانم بالعباءة والحجاب! فن

مواضيع مختارة

نشرت الفنانة المصرية إيمى سمير غانم صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام وظهرت بها بالعباءة والحجاب كترويج لاحدى ماركات العباءات المصرية.

وفى سياق متصل، تلتقى إيمى مع زوجها النجم حسن الرداد في مسلسل “وزة وبطة”، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

ويعد مسلسل “وزة وبطة” هو التعاون الأول بين الرداد والمنتج أحمد السبكى وإيمى في الدراما التليفزيونية، إذ إنهما تعاونا سويا في أكثر من عمل سينمائى، وآخرها فيلم “عشان خارجين”، تأليف هشام ماجد وشيكو، وشارك في بطولته بيومى فؤاد،وضياء الميرغنى، ومراد مكرم، ومن إخراج خالد الحلفاوى.