شاهد .. باسكال مشعلاني تحتفل بعيد ميلادها بقالب حلوي ” خليك بالبيت “

نشرت الفنانة اللبنانية ” باسكال مشعلاني ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو لها بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها .

وظهرت باسكال مشعلاني في مقطع الفيديو وهي ترتدي تي شيرت كتب عليه كلمة ” بيروت ” باللون الأحمر وتقف أمام قالب حلوي عليه صورتها وكتبت عبارة ” خليك بالبيت ” التي تحث المواطنين على البقاء في منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وقالت باسكال : ” راح يضله ذكرى حلوة عيد ميلادي هالسنة لإن فكرة قالب الحلوى حبيتها كتير .. خليك بالبيت كلنا بالبيت لنحمي حالنا ونحمي كبارنا وصغارنا ” .

وأضافت : ” شكرا لكل اللي عيدني وبعتلي بحبكن كتير .. تحية لكل ممرض ولكل طبيب عم يكون حدا المرضي .. يارب يجينا أيام حلوة والشمس ترجع تنور علينا جميعا ” .