شاهد.. باسم ياخور يأكل “الصبار” ومتابعوه يسألوه “ليه مش صايم”!

نشر الفنان السوري باصم ياخور مقطع فيديو جديد عبر حسابه على انستغرام ظهر فيه وهو يأكل الصبار.

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وظهر باسم ياخور في الفيديو في احد ساحات دمشق، العاصمة السورية، امام احد المحلات بينما كان يأكل الصبر وعايد متابعيه قائلا “حبايبي نهاركم سعيد وكل عام وانتم بالف الف خير”.

غير ان اللافت ان عدد كبير من متابعي باسم ياخور سأله عن عدم صيامه يوم عرفة فيما استغرب اخرين هذه التعليقات حيث قال احدهم “ترا هو مسيحي مو مسلم عشان تقول ليش مو صايم 😹”.

يذكر ان باسم ياخور مسيحي وزوجته رنا الحريري مسلمة غير لم يعتنق الإسلام كما أُشيع.