شاهد بالدليل القاطع.. فبركة مقلب رامز جلال بشيرين عبد الوهاب !

أصبحت قضية فبركة الممثل ​رامز جلال​ لمقالبه التي يقدمها في كل موسم رمضاني ببرنامج جديد وفكرة جديدة قضية ملاحقة له.

وبدأت هذه التهمة تلاحقه منذ بداية الحلقة الأولى لهذا الموسم “رامز تحت الصف ر” التي إستضاف فيها الممثلة ياسمين صبري، ومؤخراً وضمن الحلقة التي إستضاف فيها الفنانة ​شيرين عبد الوهاب​ تداول المتابعون صورة أكدوا من خلالها فبركة المقلب.

ونشر المتابعون صورة لشيرين خلال إعلان شركة اتصالات العام الماضي والتي ظهرت فيه مع شخصية “كوبر” الموجود مع جلال في برنامجه، الأمر الذي فسره الكثيرون أنها على معرفة بكوبر بعكس ما كان واضحاً في الحلقة.‎



