شاهد .. ” بالصدفة ” .. أول أعمال كارول سماحة السينمائية

نشرت المطربة اللبنانية ” كارول سماحة ” عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” البرومو الدعائي الرسمي لفيلم ” بالصدفة ” .. والذي يعد التجربة السينمائية الأولى بالنسبة لها .

وغلب على البرومو طابع الغموض والإثارة ولم يتضح بعد طبيعة أحداث الفيلم .. ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة .

فيلم ” بالصدفة ” من بطولة كارول سماحة وبديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومنير معاصري ومن تأليف كلوديا مرشليان وإخراج باسم كريستو في أول تجربة له في الإخراج السينمائي بعد عدد من البرامج التليفزيونية الناجحة .