شاهد بالصور.. شيرين عبد الوهاب وزوجها يؤديان مناسك العمرة

إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة تبدو فيها الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ بجانب زوجها الفنان ​حسام حبيب​ وأحد الأشخاص وهم يؤدون مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.

الصورة التي تم تداولها انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل وبدت فيها عبد الوهاب وهي ترتدي الحجاب وملابس سوداء، بينما زوجها حسام حبيب ظهر بجوارها بملابس الإحرام البيضاء.

يذكر ان الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت قد أحيت قبل ايام قليلة حفلاً غنائياً مميزا في السعودية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وبعد الحفل شكرت شيرين الجمهور السعودي على حسن الإستقبال حيث كتبت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي:

“شكرا لجمهور السعودية الجميل على حضوركم وعلى تفاعلكم امبارح، بسببكم ختام العيد كان مِسك، وكانت حفلة ناجحة بكل المقاييس، وإن شاء الله مش هتكون آخر حفلة ليا معاكم”.