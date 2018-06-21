شاهد بالصور كيف احتفلت أحلام بعيد زواجها الـ 17!

احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام بعيد زواجها الـ 17 من زوجها بطل الراليات القطري مبارك الهاجري.

الفنانة الإماراتية نشرت مجموعة صور جمعتها بزوجها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجهت تهنئة خاصة لزوجها بهذه المناسبة السعيدة.

أحلام قالت في رسالتها لزوجها: “‏الحمد لله انك في حياتي وزوجي وحبيبي وقطعه من روحي وقلبي الله لايفرقنا ويخليك لي ولعيالنا ويبعد عنا الحساد ولعيون يارب كل عام وانت بخير حبييي مبارك Happy anniversary ‫#احلام_مبارك”.

‬يُذكر أن أحلام تزوجت من مبارك الهاجري عام 2001 بعد قصة حب جمعتهما في لبنان، وقد رُزقت منه بثلاثة أطفال هم؛ «فاهد 2004، فاطمة 2008، ولولوة 2010».