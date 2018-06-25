شاهد بالصور.. مقتل ممثل عربي على أيدي مسلحين

قُتل الممثل المسرحي ​اليمن​ي ​عبد الله الصعيبي​ فجر أول من أمس (السبت)، على أيدي مسلحين في مدينة ​الضالع​ في اليمن.

وبحسب صحيفة “​عدن الغد​”، فإن التحقيقات أشارت الى أن قتل الصعيبي، تم لأنه “شمالي”، بعد أن أفشل مسلحون محليون عرض الصعيبي في يومه الثاني، متهمين المنظمين والقائمين على العرض بأنهم أحضروا شماليين إلى المدينة، وإن ذلك أمر مرفوض.

وسعى المسلحون لقتل الصعيبي بالقرب من مقر دار السينما، لكن عدداً من الأشخاص تمكنوا من تهريبه إلى منزل أحد مضيفيه، إلا أن مسلحين تابعوه إلى داخل المنزل وقاموا بقتله.

وكان الصعيبي ذهب من صنعاء الى الضالع، بسبب استدعائه لتقديم عروض مسرحية للأطفال والنساء في المدينة، على خشبة مسرح سينما الضالع.

