شاهد بالصور.. مي سليم في أول تعليق لها بعد عقد قرانها على وليد فواز

نشرت الفنانة ​مي سليم​ أول تعليق لها بعد عقد قرانها على حسابها على موقع تواصل الإجتماعي، صورة تجمعها بزوجها الممثل المصري ​وليد فواز​ وعلقت على الصورة قائلة: “رجلي”، وانهالت التعليقات المباركة لهما من قبل المتابعين متمنين لها زواجًا موفقاً وحياة سعيدة.



وعقد أمس الأربعاء، الفنان وليد فواز ومي سليم قرانهما بأحد مكاتب توثيق الزواج، لأن الفنانة مي سليم تحمل الجنسية الأردنية.

يذكر أن قصة حبّهما نشأت أثناء تصوير مسلسل “الرّحلة” والذي عرض فى السباق الرمضاني الفائت، حيث كانا يؤديان دور الثنائي الذي يعيش قصة حب تنتهي بالزواج ويتخللها العديد من المشكلات، إلا أن قصة المسلسل تحولت إلى حقيقة وكلّلت بالزواج.