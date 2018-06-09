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شاهد بالصور.. مي عز الدين على خطى اليسا وأحلام وميريام فارس ونادين نجيم

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مي عز الدين

تستمرّ ماركات العدسات اللاصقة في اختيار الممثلات والفنانات الأكثر شهرة خلال شهر رمضان من أجل الترويج لها إعلانيًا.

ووقّعت الممثلة المصرية مي عزّ الدين عقدًا مع إحدى الماركات المختصة ببيع العدسات اللاصقة بعد انتهاء تصوير مسلسل “رسايل” الذي تنافس فيه داخل السّباق الرّمضاني.

وأعلنت عن تعاونها مع الشركة من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي وعلقت عليها قائلة:” “لقد أصبحت الوجه الإعلامي لعدسات لاصقة إنتظروا يا بنات ألوان العدسات، فعلاً حلوة إن شاء الله هتعجبكم”.

وهكذا تكون الممثلة ​مي عز الدين​ قد انضمت الى كل من ​نادين نجيم​ ، و​احلام​ ، و​اليسا​ ، و​ياسمين صبري​، و​ميريام فارس​ ، اللّواتي خِضْنَ التّجربة نفسها في هذا المجال.

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