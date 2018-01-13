شاهد بالفيديو – زفاف ابنة داوود الشريان من شاب كويتي فن

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تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل زفاف كريمة الإعلامي داوود الشريان رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، على الشاب الكويتي عبد الله الفضالة.

وظهر في الفيديو المتداول بعض المدعويين وقد رفعوا الأعلام السعودية والكويتية، وفي مقاطع أخرى الرجال وهم يرقصون بالسيوف وبدا الشريان وهو يرقص معهم، بالإضافة إلى مقاطع تظهر الشريان وهو يتلقى التهنئة من الضيوف.

يشار إلى أن داوود الشريان أب لأربع أولاد بنتان وصبيان، وتم تعيننه أخيراً رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، بعد سنوات أمضاها في العمل كإعلامي وصحافي.