شاهد.. بدرية أحمد تعلن ارتداءها الحجاب وتطلب من الجمهور حذف صورها من دونه

أعلنت الفنانة الإماراتية ​بدرية أحمد​ عن إرتدائها الحجاب بشكل نهائي طالبة من جمهورها حذف صورها التي تظهر فيها بدونه.

وجاء ذلك من خلال نشرها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة ظهرت فيها بالحجاب وعلّقت عليها بالقول :”اللهم اغفر لي ذنبي ما تقدم وماتاخر انك غفور رحيم الحمدالله لك على كل ابتلاء وحزن وفرح اللهم احفظ لي اولادي وابعد عنهم رفقاء السوء انك تواب وثبتني على القرار الصحيح انك يستجيب الدعاء والحمد الله على كل حال”.



وكذلك نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه وهي داخل سيارتها حيث شكرت فيه كل من هنأها بالحجاب، وطلبت من جمهورها حذف صورها التي ظهرت فيها بملابس غير محتشمة أو غير لائقة.

وأضافت طلبها إلى جمهورها بعدم مقارنتها بأية فنانة أخرى خلعت الحجاب بعد ارتدائه لفترة، وأن هذا قرارها أمام الله ونفسها وعائلتها.