كشفت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم عن مرورها بحالة نفسية سيئة هذه الفترة بسبب تعرضها لصدمات من قبل بعض الأشخاص.

وظهرت “بدور البراهيم” في مقطع فيديو لها عبر حاد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: “قبل فترة أنا متضايقة من تصرفات وأشخاص ضايقوني وكذا شخص جدا صدموني عشان كده مزاجي هالأيام مو تمام”.

وأضافت: أقول أنا اسم الله علي لو جاتلي الكورونا ومت وهما مخبصيلي وكايدلي.. هل هم بينهم وبين أنفسهم بيقولون بدور ما تستاهل اللي سوينا فيها.. هل بيأنبهم ضميرهم ويقولوا يا ليت ما سوينا فيها كده؟”. وتابعت: “أعلم أن الشكوى لغير الله مذلة.. بس أنا مو بشتكي أنا من قاعدة أصحي ضماير ناس بتخرب وبتأذي وأي شخص جاف مع الطرف الآخر أو يقسى عليه..والله في زمن كورونا ما تدري أي شخص غالي عليك يمرض ويموت”.

واختتمت: “وأنا بعد بدي أوصل رسالة حق صديقاتي وأهلي.. الله يخليكم ما أبغى أخبار محزنة ولا طاقة سلبية، خلاص أنا تعبانة من كل الأطراف أنا الحين أرفع الراية البيضاء.. إتركوني بحالي.. عندكم طاقة ايجابية حياكم أما شيء ينرفز أمانة تكفوون”.