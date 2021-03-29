أثارت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم الجدل بمقطع فيديو جديد اشادت فيه بنفسها مؤكدة انها في موقع تنحسد فيه وانه ليس لديها وقت كي تحسد أي احد اخر.

ووصفت بدور البراهيم، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على سناب شات، نفسها بأنها مختلفة عن بقية المشاهير قائلة “انا اجتهدت ووصلت الى قلوب الناس يعني مو من فراغ ومشاهداتي طقت مو من فراغ الحمدالله يا ربي انا من زمان مشاهدات مو بس بالشرقية انا الحمدالله شرق اوسطية”.

وتابعت “اتمنى ما حدا يحط راسه براس بنت البراهيم يعني وين وين طبعا انا الحمدالله تاجرة عندي براند مايكاب وعندي صدى منى مثل اي احد بس للاعلان وعايشة للاعلانات”.

واضافت “انا بموقع انا انحسد ما احسد احد ولا اني فاضية حط دوبي بدوب احد لان انا عندي تجارتي عندي براندي عندي عيالي عندي اهلي انا بيتي هذا من عرق جبيني قبل خمس سنوات شاريته سيارتي خدامتي سواقي مصاريفي انا واهلي وعيالي كلها أنا مو هدايا”.

وقد اثارت بدور البراهيم الجدل بسبب هذا الفيديو الذي وصفه كثيرون بأنه مستفز حيث قالت احداهن “شو عم يوجعها بلظبط بعدين مو لحق عليها لحق على يلي عم يتابعها وعاطيها هل اهميه لان كتيرررررر مصدقه حالها”.