شاهد.. براد بيت وأنجلينا جولي يعرضان منزلهما للبيع بـ 55 مليون دولار
نشرت إحدى المواقع العالمية خبراً يفيد بأنّه بعد انفصال الفنان الأميركي العالمي براد بيت عن الفنانة العالمية أنجلينا جولي، وانتقال كل منهما للعيش في منزل جديد، أعلنا في الآونة الأخيرة عن عرض منزلهما ” ساسافراس”، الّذي يمتد على مساحة 20 ألف قدم مربع، الكائن في لونغ آيلند في نيويورك للبيع.
بالإضافة إلى أنّ المنزل يتكوّن من 25 غرفة، 8 حمامات، وباحة تتضمّن مسبحاً، مطبخاّ خارجيا، منزلاً للضيافة تبلغ مساحته أكثر من 5000 قدم مربع، وأقسام عديدة أخرى. وقد عرضاه للبيع مقابل 55 مليون دولارأميركي.