شاهد.. براد بيت وأنجلينا جولي يعرضان منزلهما للبيع بـ 55 مليون دولار فن

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نشرت إحدى المواقع العالمية خبراً يفيد بأنّه بعد انفصال الفنان الأميركي العالمي ​براد بيت​ عن الفنانة العالمية ​أنجلينا جولي​، وانتقال كل منهما للعيش في منزل جديد، أعلنا في الآونة الأخيرة عن عرض منزلهما ” ساسافراس”، الّذي يمتد على مساحة 20 ألف قدم مربع، الكائن في لونغ آيلند في نيويورك للبيع.

بالإضافة إلى أنّ المنزل يتكوّن من 25 غرفة، 8 حمامات، وباحة تتضمّن مسبحاً، مطبخاّ خارجيا، منزلاً للضيافة تبلغ مساحته أكثر من 5000 قدم مربع، وأقسام عديدة أخرى. وقد عرضاه للبيع مقابل 55 مليون دولارأميركي.