شاهد… “برعي” يكشف سبب انسحابه من “شاهد ماشفش حاجة”

استضافت الاعلامية منى الشاذلي الممثل سامي جوهر الشهير بدور “برعي الحاجب” في مسرحية “شاهد ماشفش حاجة” التي قدمها الفنان عادل إمام في أوائل السبعينات.

وقد كشف جوهر في حلقة الامس من برنامج “معكم” المذاع على قناة “سي بي سي” سبب انسحابه المفاجىء من المسرحية حينها قوال: “كنت قدمت قبل بدء عملي في المسرحية على تعلم الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية، وجاءتني الموافقة أثناء عرض المسرحية، فسافرت على الفور وتركت مع شقيقي رقم تليفزن عادل إمام، وطلبت منه الاتصال به بعد الثالثة ظهرا ليكون استيقظ من النوم ليخبره أني خارج مصر”.

وأضاف: “وسافرت لتعلم الطران الخاص ولكني لم أجد نفسي هناك، وعملت لمدة 15 عاما في الطيران الخاص، وعدت لمصر وزرت سيناء، وأبهرتني جمالها فأقمت مشروعا سياحيا هناك”.

وتابع: “وجدت أن حياة الطيران كئيبة ولم أحبها، ولكن عقلي كسب الكثير منها بسبب سفري الكثير للعديد من دول العالم”.