شاهد بسبب فيديو محرج.. هيا الشعيبي تنفجر غضباً وتهاجم: ما هذه التفاهة؟

انتشر على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد للفنانة الكويتية هيا الشعيبي أثار الجدل في أوساط الكثير من المتابعين.

وتوجهت من خلاله إلى الأشخاص الذين سخروا منها بعد انتشار مقطع آخر لها في وقت سابق وظهرت فيه وهي تسقط أرضاً.



وقالت إن هذا يدل على درجة كبيرة من التفاهة مشيرة إلى أنه تم تصويرها أثناء سقوطها أمام أولادها ثم نشر الفيديو.

وأضافت: “ما هذه التفاهة؟” لافتة إلى أن الأمر لا يستحق كل هذه الضجة. وأضافت: “احترموا الخصوصية… في بعض الناس مو محترمة، ما تقدر”، لافتة إلى أنه كان من الأفضل أن يطلب منها الإذن بالتصوير.

وسألت: “إنت مو أم؟ مو مرا؟ عيب”. واستدعى هذا رداً من عدد كبير من المتابعين الذين رأوا أنه ليس عليها الظهور على المواقع في حال لم ترغب في أن يتم نشر الفيديوهات لها.