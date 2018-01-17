شاهد.. بسمة بوسيل تروج لأحدث تصميماتها للعباءة العربية المفتوحة فن

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اطلقت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل أحدث مجموعة أزياء من تصميمها، واختارت أن تخصصها للعباءة العربية المفتوحة.

نجمة ستار أكاديمي لم تكتف بوضع لمساتها على التصميم، وإنما حرصت على المشاركة في الترويج للمجموعة، حيث شاركت في جلسة تصوير ترويجية، نشرت لقطات منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها متألقة بعباءة طويلة أنيقة باللون بالبني الفاتح، كما ارتدت نفس التصميم ولكن باللون الأبيض، وزادت طلّتها أنوثة بأحمر شفاة قوي، وقد أثنى فانز بسمة على جمال وأناقة تصميماتها مؤكدين على تطور مهاراتها بالرغم من اقتحامها مجال تصميم الأزياء منذ فترة قصيرة.

يُذكر أن بسمة بوسيل اتجهت لتصميم الأزياء بعد أن ابتعدت عن مجال الفن والغناء نتيجة زواجها من الفنان المصري تامر حسني الذي طلب منها اعتزال الفن كشرط لإتمام زواجهما الذي تم الإعلان عنه عام 2012، وقد رُزقا الثنائي بابنتهما «تاليا» 4 مايو 2013، ثم انجبا «أمايا» 3 مايو 2015.

وبالإضافة إلى تصميم الأزياء، اقتحمت بسمة بوسيل مجال التجميل، واطلقت خط إنتاج لمستحضرات تجميل، يحمل اسمها.