شاهد.. بسمة وهبة تتحدث عن خلعها الحجاب ومحاولة قتلها وإصابتها بالسرطان!

كشفت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، عن تعرضها لمحاولة قتل منذ عدة سنوات عندما كانت تعمل في قنوات روتانا، موضحة أن الشكوك كانت تحوم حول سيدة.

وأوضحت الإعلامية المصرية، في مقابلة تلفزيونية ببرنامج ” 25 سؤالا“، الذي تُقدمه الإعلامية سارة دندراوي، على شاشة قناة العربية، أنها تعرّضت لحادث سيارة، كان عليه علامة استفهام، بأنه مدبر ولكن لم يتم التعرف على مرتكب هذه الواقعة، بشكل رسمي.

وأضافت بسمة، أن الشكوك كانت تحوم حول سيدة، لكنها لم تفصح عن اسمها، مردفة: ”لكن هي تعرف نفسها“.

وعن إصابتها مجددًا بمرض السرطان، قالت إنها تعرضت للإصابة بالسرطان مرة واحدة وشُفيت منه، موضحة أنها عندما تعرضت لوعكة صحية أخرى لم تكن عودة للسرطان، ولكنها كانت إصابة بأمراض خطيرة في المعدة.

ونوهت إلى أنها سافرت للولايات المتحدة الأمريكية للعلاج، لإجراء عملية جراحية وبالفعل شُفيت من هذا المرض.

وأكدت ”وهبة“، أنها لا تنزعج من أي شخص يسألها عن سبب خلعها للحجاب، موضحة أن الحجاب فرض، وهي تؤمن بذلك.