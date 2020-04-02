شاهد.. بسمة وهبة تهاجم ايناس عزالدين: “مهووسة بالشهرة ومدفوعة لإيذاء البلد”

شنت الإعلامية المصرية بسمة وهبة هجوما على مواطنتها الفنانة إيناس عز بسبب تصريحاتها عن إهمال الأطباء لحالتها الصحية وعدم الاهتمام بنظافة الغرف خلال إقامتها في مستشفي حميات إمبابة بعد الاشتباه إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت بسمة وهبة إن إيناس عز اشترت الشهرة والإعجابات على السوشيال ميديا بتمثيلية مزيفة وادعائها بأنها مصابة السرطان.

وأضافت بسمة وهبة خلال حلقةالامس من برنامج “كل يوم” الذي تقدمه على قناة “أون إي”، أن إيناس عز مهووسة بالشهرة وتتعمد اثارة الجدل بين الحين والآخر وانها ادعت العام الماضي إصابتها بمرض السرطان لكي تسلط الضوء عليها.

وتابعت بسمة وهبة “حضرتك محتاجة تتعالجي من الهوس والشهرة لأن اللي عملتيه سبب خوف واذى نفسي للناس كتير ودي جريمة تكدير السلم العام ونشر الشائعات”.