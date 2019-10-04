شاهد.. بسمة وهبة مصدومة من سعر ساندوتش الجبنة في سويسرا!

عبرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، عن استياءها من سعر ساندوتش جبنة، في سويسرا، أثناء تواجدها هناك لزيارة ابنها عبدالرحمن الذي يدرس هناك.

ونشرت بسمة وهبة فيديو، خلال تواجدها مع ابنها في المطعم، وظهرت فيه وهي حاملة للساندوتش وتعرضه لمتابعيها، تعرفهم مدى غلاء الأسعار هناك، بالنسبة لساندوتش جبنة.

وقالت بسمة في الفيديو: “ساندوتش جبنة وشوية جرجير وطماطم حتى مش كاملة، يرضي حد دا ياجماعة بـ90 جنيه، الحياة غالية في سويسرا، اللي جابرني أننا عايزين ابننا يتعلم أحلى تعليم، أنا مش هاجي هنا تاني بجد راجعة مصر، لو عايز تشوفني ياعبده تنزل مصر”.

وتابعت: “تيجي مصر أوفر تذكرة سياحية، وناكل جبنة كيلو، ونعزم الجيران والصحاب، وعربية جرجير، والطماطم شبكة قد كدا، ولا تحصل 70 جنية، لا مش موافقة مفيهاش حاجة لما أشكي للناس، واقولهم أنه غالي”.