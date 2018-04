شاهد… بشرى تهاجم احمد الفيشاوي: “تمنيت ان يكون ابني كي اسلم على خده يمين وشمال”!

عبرت الفنانة المصرية بشرى عن غضبها بسبب ما حصل من زميلها الفنان احمد الفيشاوي في مهرجان الجونة مؤكدة انها لن تسامحه.

وأضافت خلال حلولها ضيفة على سمر يسري في برنامج “أنا وأنا”، أنها قالت له كلمة الأم لابنها المشاغب المتمرد الغير مسؤول وهي i love you but i don’t like you، “أنا أحبك ولكن لا تعجبني”.

وأشارت إلى أنها لا تعجب بتصرفاته نهائيا، وتمنت في هذه اللحظة أن يكون ابنها لكي “علشان اقوم مسلمة على خده يمين وشمال”، حسب تعبيرها.

وكان أحمد الفيشاوي وصف شاشة العرض الموجودة على مسرح الافتتاح والتي كان مقررا أن يعرض عليها فيلمه السينمائي “شيخ جاكسون” بلفظ خارج أمام الجميع على المسرح، وذلك في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.