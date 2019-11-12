شاهد .. بطل مسلسل ” فريحة ” يصدم الجمهور بوزنه الزائد

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي وصفحات السوشال ميديا المهتمة بأخبار مشاهير تركيا صورة للفنان التركي ” شاتاي اولسوي ” في أحدث ظهور له ظهر فيها بوزن زائد جدا .

حيث ظهر بإطلالة كاجوال رياضية وهو مكتسبا وزن زائد وتغير ملامحه بعدما كان مثالا للشباب اللذين يمارسون الرياضة ويسعون للياقة البدنية .

وتفاعل المتابعون على الصورة وانقسمت التعليقات عليها بين المنتقدين لمظهره الحالي وتساءلوا عن السبب في تخليه عن ممارسة الرياضة والي جعل جسمه بهذا الشكل .

وعلى الجانب الآخر دافع البعض عن شاتاي اولسوي معلقين أن هذه التعليقات تعد تدخل بخصوصيات الفنان التركي وأنه بدا أكثر وسامة مع زيادة الوزن .