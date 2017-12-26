شاهد- بعد أزمتها الأخيرة.. أول ظهور لشيرين عبدالوهاب بعيد ميلاد عمرو يوسف

شاهد- بعد أزمتها الأخيرة.. أول ظهور لشيرين عبدالوهاب بعيد ميلاد عمرو يوسف فن

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حرصت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب على حضور حفل عيد ميلاد الفنان عمرو يوسف مع عدد من الفنانين.

عيد الميلاد حضره الفنانة إلهام شاهين، وشقيقها أمير شاهين، والسيناريست تامر حبيب، ومنى زكي وزوجها الفنان أحمد حلمي، وظهرت شيرين في عدد من اللقطات وهي تحتضن صديقتها كندة علوش.

شيرين واجهت مشكلة بعد حفل زفاف كندة وعمرة منذ شهور عندما تسرب لها الفيديو التي أهانت فيه الفنان عمرو دياب، وأثارت غضب محبيه، كما واجهت شيرين مؤخرا تهمة اهانة مصر بعد ما قالته عن النيل في واحدة من حفلاتها خارج مصر.