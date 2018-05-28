شاهد بعد أسبوع من زواجها.. ميغان ماركل تحصل على شعارها الخاص من الملكة اليزابيث قبل كيت ميدلتون

منحت ​الملكة إليزابيث​ دوقة ساسكس ​ميغان ماركل​ شعار النبالة الخاص بعد أسبوع من زواجها من الأمير هاري، وكانت سبقتها ونالت كايت ميدلتون زوجة الأمير ويليام الشعار، ولكن بعد عامين على زواجهما.



‎وتزين الوردة الرسمية لولاية كاليفورنيا وخلفية زرقاء تمثل المحيط الهادي، وشعاعين ذهبيين به يرمزان لشمس كاليفورنيا الساطعة – الشعار الجديد لميغان، ويتضمن الشعار أيضاً ثلاث ريشات تمثل التواصل وقوة الكلمات وفي الأسفل هناك مجموعة من زهور الخشخاش صفراء اللون وهي شعار ولاية كاليفورنيا ومجموعة من الزهور أيضاً التي تنبت في قصر كنسينغتون حيث تقيم ميغان الآن مع زوجها. وهناك طائر مغرد بمنقار مفتوح وهو ما يمثل أيضاً قوة التواصل.



وقال قصر كنسينغتون في بيان: “عملت صاحبة السمو الملكي عن قرب مع مؤسسة الشعارات خلال عملية التصميم لإنشاء شعار يضم كلاً من الجانبين الشخصي والتمثيلي”.