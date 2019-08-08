شاهد .. بعد انفصاله عن جيجي حديد ” زين مالك ” يبيع منزله

كشفت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية عن بيع المغني الإنجليزي ” زين مالك ” لمنزله في ” سوهو ” المطل على مناظر نيويورك الرائعة بعد عام من شرائه مقابل 10 مليون دولار .

وتأتي هذه الخطوة بعدما فقد زين مالك الأمل في إمكانية استعادة علاقته بعارضة الأزياء العالمية ” جيجي حديد ” و بعد تداول أخبار ارتباط محبوبته بعارض الأزياء العالمي ” تايلر كاميرون ” .. إذ إنه وبعد حوالي 7 أشهر من الانفصال بينهما قرر زين بيع منزله الفخم في نيويورك .

وكان زين قد اشترى هذا المنزل في مارس 2018 الذي صادف انفصاله عن جيجي للمرة الأولى حيث اشتراه حينها من أجل قضائهما الوقت سويا .

ويتميز المنزل بمساحته الشاسعة التي تبلغ 3600 قدم مربعة ويحتوي على 4 غرف نوم و4 حمامات ويتسم بسقف عال بطول 3 أمتار بالإضافة إلى شرفة كبيرة تطل على مناظر نيويورك المميزة .