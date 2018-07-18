الصفحة الرئيسية فن شاهد بعد تغريدتها المليئة بالأخطاء .. أحلام ترد على الساخرين بطريقة ذكية

شاهد بعد تغريدتها المليئة بالأخطاء .. أحلام ترد على الساخرين بطريقة ذكية

بواسطة -
0 49
ahlam

شاهد.. هل انفصلت أحلام عن زوجها القطري ​مبارك الهاجري؟‎

ردت أحلام على الانتقادات الساخرة التي تلقتها مؤخراً من متابعيها عبر “تويتر” بعد أن غردت باللغة الفرنسية، وكانت تغريدتها مليئة بالأخطاء الإملائية
وكانت أحلام قد كتبت في تغريدتها المثيرة للجدل: “Mbappe on veut un notre goal celvoupler” أي “نريد هدفاً آخر لو سمحت”، موجهة كلماتها لنجم منتخب فرنسا الشاب خلال مباراة فريقه أمام كرواتيا في نهائي كأس العالم لكرة القدم “روسيا 2018”

المصدر: layalina.com

المزيد عن هذا الموضوع على الروابط التالية:

Annahar.com : نعيم حلاوي يسخر من خطأ محرج اقترفته أحلام

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.