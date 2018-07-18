شاهد بعد تغريدتها المليئة بالأخطاء .. أحلام ترد على الساخرين بطريقة ذكية

ردت أحلام على الانتقادات الساخرة التي تلقتها مؤخراً من متابعيها عبر “تويتر” بعد أن غردت باللغة الفرنسية، وكانت تغريدتها مليئة بالأخطاء الإملائية
وكانت أحلام قد كتبت في تغريدتها المثيرة للجدل: “Mbappe on veut un notre goal celvoupler” أي “نريد هدفاً آخر لو سمحت”، موجهة كلماتها لنجم منتخب فرنسا الشاب خلال مباراة فريقه أمام كرواتيا في نهائي كأس العالم لكرة القدم “روسيا 2018”
تكريماً للملكة #أحلام قرّر "مجمع اللغة الفرنسية" إضافة كلمة جديدة
#Celvoupler
Conjugaison du verbe Celvoupler au présent:
Je celvouple, Tu celvouples, Il celvouple
Nous celvouplons, Vous celvouplez, Ils celvouplent
— Naim Halawi (@NaimHalawi) July 16, 2018
Mbappe On veut un notre goal celvoupler 👏🏻👏🏻👏🏻🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷 #WorldCupFinal 💗🌹
— AHLAM 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) July 15, 2018
المصدر: layalina.com
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