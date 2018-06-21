شاهد بعد خسارة مصر.. سما المصري تفضح الفنانين الذين سافروا الى روسيا

كشفت الفنانة المصرية ​سما المصري​ عن حزنها خروج المتخب المصري بكرة القدم من مسابقة كأس العالم، مشيرة الى أنها لا تحمل المسؤولية للاعبين بل للمعلنين الذين استعملوا كل أشكال “الجشع” وهذا ما أثر سلباً على أداء المنتخب المصري.



كما استنكرت المصري الدعوات التي أرسلتها إحدى شركات الإتصالات الوطنية المصريين للفنانين والإعلامين وذلك لحضور مباراة مصر وروسيا، وأشارت الى أن تذاكر الطيران والإقامة في روسيا من أموال المواطنين، مشددة على أنه كان يحب على شركة الإتصالات ان ترسل دعوات أيضا لعدد من المشجعين الشباب بجوار بعثة الإعلاميين والفنانين.



كما ردت سما المصري على بفيديو لها على الممثل شريف منير بشأن وفد الفنانين المرافق للمنتخب في روسيا.

وقالت الفنانة سما المصري في الفيديو: “يا استاذ شريف منير … انت بتقول انك طلعت بالتيكت والإقامة ومخدتش بوكيت موني انت كنت عاوز في ظل ظروف البلد تعمل شوبنغ على حساب البلد”.