شاهد: بعد صراخ شديد.. رد فعل عنيف من محمد الشرنوبي في “رامز في الشلال”

وقع الفنان محمد الشرنوبي ضحية حلقة اليوم من برنامج “رامز في الشلال” فور سقوط محمد الشرنوبي، في النهر، انتابته حالة من الخوف وخلال فقرة الشلال لم يتوقف الشرنوبي عن الصراخ بسبب ما يتعرض له، ومع ازدياد سرعة الزودياك في الشلال ظل ينادي “ساعدونا ..ساعدونا” بالإنجليزية لدرجة أن رامز جلال كان يحاول تهدئته.

وكان لمحمد الشرنوبي رد فعل عنيف فور ظهور الغوريلا أمامه، فبدأ بضرب فريق العمل الذين يحاولون الإمساك به في مواجهة الغوريلا ويحاول إبعادهم عنه.

لم يتمالك محمد الشرنوبي أعصابه بعد اكتشاف المقلب انفعل الشرنوبي بشدة ودخل في نوبة غضب مقاوما جميع محاولات رامز جلال لتهدئته، ثم حاول التخلص من سترة النجاة التي على ما يبدو تحتوي جهازا خاصا بالصوت ولكن دون جدوى وبدأ الشرنوبي في إطلاق السباب على رامز جلال بإنفعال شديد وظل يردد “ودا مش عبط” وفوجئ رامز جلال بمحمد الشرنوبي يتخلص في نوبة غضبه من سترة النجاة، التي على ما بيدو تحتوي جهازا خاصا بالصوت في البرنامج، فحاول منعه لكن محمد الشرنوبي دفعه بعيدا، لتستمر محاولات رامز في امتصاص غضبه دون جدوى.