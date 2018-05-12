شاهد بعد وفاة وئام الدحماني.. بدرية أحمد: “النفاق أشد من الكفر، وأكثر الناس منافقون”

علّقت الفنانة الإماراتية ​بدرية أحمد​ على وفاة الممثلة المغربية ​وئام الدحماني​ والذي حصل منذ فترة وإلى أي مدى اثر فيها هذا الحادث.

ونشرت أحمد عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو أشارت فيه إلى أنه بعد وفاة الدحماني فكرّت في ان ترتدي الحجاب ولكنها تراجعت عن قرارها خوفاً من أن تعود وتخلعه.

وقالت:” بعد وفاة وئام الدحماني(رحمها الله)، قررت أن أرتدي الحجاب، لكنني خفت، وإذا سألتم لماذا خفت، ربما تضحكون. خفت من أن أعود وأخلعه بعد عام أو عامين. يعني أن أتحجب وأعتزل وأقتنع أنّ هذا الحجاب سوف يبعدني عن الفن والتمثيل وكل شيء. لكنني ما لبثت أن قلت: أخاف من أن أكون منافقة والنفاق أشدّ من الكفر، وأكثر الناس منافقون”.

وأثار كلام أحمد هذا جدلاً كبيراً، حيث إنتقدها البعض لترددها في موضوع مهم كالحجاب، فيما شجعها البعض الآخر على إرتدائه.

وكان وفاة الدحماني الشهر الماضي قد أثار جدلاً كبيراً وصدمة في الوسط الفني، حيث عثر عليها ميتة داخل غرفة الفندق في دبي، وأشارت المعلومات إلى تعرضها لأزمة قلبية حادة فيما تحدثت معلومات أخرى عن إنتحارها.