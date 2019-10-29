شاهد : بكاء بلقيس بسبب إبنها .. والسبب ؟

انتشر على عدد من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو للفنانة اليمنية ” بلقيس ” خلال حضورها لإحدى الندوات .

وظهرت بلقيس في مقطع الفيديو وهي تتحدث عن إبنها بعد أن طرحت إحدى الحاضرات عليها سؤالا حول كيفية تعاطيها مع شعورها بالذنب بسبب ترك إبنها أحيانا من أجل العمل .

وبدا على بلقيس التأثر الشديد عند الاستماع إلى هذا السؤال والإجابة عليه وتحدثت عن مشاعر الأمومة التي لم تكن تفهمها بالقدر الكافي من قبل .. فعندما كانت والدتها تردد دائما أنها تدعو لها ولأولادها الآخرين مع كل خفقة قلب كانت تعتبر أن الوالدة تبالغ في قولها .. ولكنها أدركت معناه الحقيقي عندما أصبحت أما .

وقالت وهي توشك على البكاء إنها تستودع إبنها عند الله في كل لحظة وإنها تعهد بأمر رعايته إلى أهل زوجها عندما تسافر لتقوم بعملها .. وتوجهت إلى من طرحت عليها السؤال بالقول : ” مسكتيني في المكان اللي يوجعني ” .

وأشارت بلقيس إلى إنها تقف أمام خيارين الأول إما أن تستمر في عملها وفي فعل ذلك والاستمرار على نفس الوضع التي تعيش عليه أو البقاء في المنزل والتفرغ لإبنها مع التخلي عن طموحاتها .