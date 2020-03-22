شاهد .. بكاء ديانا كرزون بسبب فيروس كورونا

خرجت الفنانة الأردنية ” ديانا كرزون ” بمقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” وجهت من خلاله رسالة إلى الشعب الأردني تدعوه فيه إلى المكوث بالمنزل من اجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

وظهرت ديانا كرزون في بداية مقطع الفيديو وهي تشيد بدور الحكومة الأردنية والاجراءات التي تتخذها للحد من انتشار هذا الفيروس وآخرها فرض حظر التجول في مدن المملكة .

فقالت : ” الحمد لله رب العالمين حكومتنا ما قصرت ولا جيشنا ولا كوادرنا الطبية ولا إعلامييينا ولا كل الناس اللي قاعدة بتناشد إنه مشان الله نقعد بالبين ومشان الله ندير بالنا على حالنا وإنت باستهتارك ما بدك تقعد بالبيت ” .

وتابعت ديانا كرزون باكية وهي تتوسل الجميع الاستماع إلى هذا الطلب : ” ليش ما بدك تقعد بالبيت كل هذا علشان حكومتنا خايفة علينا كل هذا علشان حكومتنا بتقول إن المواطن الأردني أغلى ما عندنا .. يا أخي مشان الله اقعد بالبيت لما انت توصل الحكومة إنها تعملنا حظر تجول يبقى الخلل من عندنا مش من عندهن ” .

وأضافت : ” هن ما قصرو إحنا اللي عم نقصر مشان الله اقعدوا بالبيت ” .