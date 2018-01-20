شاهد بكاء شذى حسون يعرضها للإنتقاد.. والسبب!!

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للنجمة شذى حسون نشرتها عبر خاصية “Story” على تطبيق “انستغرام” ظهرت فيها وهي تبكي لأنها ستغادر موطنها العراق وتعود الى الإمارات وارفقتها بعبارة: “ما بدي روح”، الأمر الذي عرضها للإنتقاد من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين قالوا إنه بدل ان تبكي يمكنها البقاء في بلدها.
كما وعلقت صفحة “شرطة المشاهير على الصورة بالقول: “شذى حسون عم تبكي لأن مسافرة من العراق بعد ما زارتها لعدة أيام وراجعة على الإمارات. طيب عيشي بالعراق ليش ما بتعيشي فيها!”
معها حق تبكي ومعهُم حق ينتقدوها
كثيرين لا يستطيعون ان يعيشو ببلادهُم , من ذاق طعم الامان صعب يقدر يعيش تحت الخطر او الفقر
الاوطان اصبحت صالحه للزيارات القصيره والاستجمام وسد ذغرت الحنين للوطن والنشأه فقط
كثيرين مُتغربين ولو خيرتهُم بين الوطن والغُربه سيختار الغُربه بدون تفكير ولكن يبقى الوطن وطن وغالي مثل الماء عندما تعطش تشربه لكي ترتوي وتعود للغربه وتعطش وهكذا