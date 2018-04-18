شاهد بكاء مادلين طبر على الهواء .. والسبب؟

فاجأت الفنانة ​مادلين طبر​ المشاهدين حينما أجهشت بالبكاء على الهواء خلال عرض مشهد من مسلسل “محمود المصري” الّذي كان قد جمعها بالراحل محمود عبد العزيز.

وقالت طبر خلال حوارها مع الإعلامية المصرية جيهان منصور، ببرنامج “العيلة” إنها تعشق الفن، وتابعت قائلة: ” أنا بعمل شغلي من قلبي شاركت كبار الفنانين باستثناء الفنان يحيى الفخراني ولا أحب أن أقوم بأعمال من أجل التواجد والظهور”.



وأضافت الفنانة مادلين طبر، إنها ستتقدم رسمياً للحصول على الجنسية المصرية، وقالت “هي الحاجة الوحيدة اللي نقصاني وهتقدم رسمياً وليس من خلال الزواج”.