شاهد .. بكاء محمد حماقي على المسرح في حفله الأخير

نشر المطرب المصري ” محمد حماقي ” عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور من حفله الغنائي الذي أحياه يوم الأحد الماضي على خشبة مسرح جامعة بني سويف .
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Thank you, Nahda University for a night to remember! #HamakiXNUB
وخلال الحفل انهمرت دموع محمد حماقي بعد أن قام واحدا من الجمهور بإهدائه لوحة رسمها له وبجواره والده الراحل وسط تأثر بالغ وشاركه المئات من طلاب الجامعة الغناء .
فما كان من حماقي إلا أن جلس وهو يحمل في يده الصورة ليبكي وهو ينظر إلى الصورة متذكرا والده الراحل ثم بدأ بغناء جزء من أغنيته ” حاجة مستخبية “وهو ينظر إليها والتي توافقت كلماتها مع هذه اللحظة .