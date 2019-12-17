شاهد .. بكاء محمد حماقي على المسرح في حفله الأخير

نشر المطرب المصري ” محمد حماقي ” عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور من حفله الغنائي الذي أحياه يوم الأحد الماضي على خشبة مسرح جامعة بني سويف .

وخلال الحفل انهمرت دموع محمد حماقي بعد أن قام واحدا من الجمهور بإهدائه لوحة رسمها له وبجواره والده الراحل وسط تأثر بالغ وشاركه المئات من طلاب الجامعة الغناء .

فما كان من حماقي إلا أن جلس وهو يحمل في يده الصورة ليبكي وهو ينظر إلى الصورة متذكرا والده الراحل ثم بدأ بغناء جزء من أغنيته ” حاجة مستخبية “وهو ينظر إليها والتي توافقت كلماتها مع هذه اللحظة .